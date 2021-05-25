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Максим Зайченко |

Гранатомет и тротиловые шашки: в центре Киева нашли схрон боеприпасов

Гранатомет и тротиловые шашки: в центре Киева нашли схрон боеприпасов

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева. Пока неизвестно, кто обустроил схрон.

Боеприпасы нашли в одной из дренажно-штольных систем столицы, которая относится к объектам критической инфраструктуры.

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Правоохранители изъяли из тайника: шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, пять снаряженных магазинов к автомату, противотанковый гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг, почти один кг пластида, а также 320 патронов калибра 5,45×39 мм.

  • Схрон с боеприпасами в центре Киева обнаружила СБУ
  • Схрон с боеприпасами в центре Киева обнаружила СБУ
  • Схрон с боеприпасами в центре Киева обнаружила СБУ
  • Схрон с боеприпасами в центре Киева обнаружила СБУ
Гранатомет и тротиловые шашки: в центре Киева нашли схрон боеприпасов / 2 фотографии

Сейчас оперативники ищут лиц, которые обустроили схрон. Открыто уголовное производство.

Схрон с боеприпасами

Ранее в городе Приволье Луганской области полиция и СБУ обнаружили схрон с 190 единицами различных боеприпасов.

Владельцем оказался 41-летний местный житель, который воевал на стороне так называемой ЛНР. Его объявили в розыск еще в марте.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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