Схрон с боеприпасами в центре Киева обнаружила СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева. Пока неизвестно, кто обустроил схрон.

Боеприпасы нашли в одной из дренажно-штольных систем столицы, которая относится к объектам критической инфраструктуры.

Правоохранители изъяли из тайника: шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, пять снаряженных магазинов к автомату, противотанковый гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг, почти один кг пластида, а также 320 патронов калибра 5,45×39 мм.







Гранатомет и тротиловые шашки: в центре Киева нашли схрон боеприпасов / 2 фотографии

Сейчас оперативники ищут лиц, которые обустроили схрон. Открыто уголовное производство.

Схрон с боеприпасами

Ранее в городе Приволье Луганской области полиция и СБУ обнаружили схрон с 190 единицами различных боеприпасов.

Владельцем оказался 41-летний местный житель, который воевал на стороне так называемой ЛНР. Его объявили в розыск еще в марте.