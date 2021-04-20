В городе Приволье Луганской области полиция и СБУ обнаружили тайник с 190 единицами различных боеприпасов.

Владельцем оказался 41-летний местный житель.

Мужчина, который воевал на стороне так называемой ЛНР, был объявлен в розыск еще в марте. Следствие установило, что в 2014 году подозреваемый привозил на грузовом автомобиле подозрительные мешки и спрятал их в собственном доме.

Среди выявленного правоохранителями были выстрелы ВОГ-17М и ПГ-7С, ручные кумулятивные гранаты, РПГ, патроны различного калибра, а также запчасти для гранат ПГ-7Л и ПТРК Конкурс.

Изъятые боеприпасы направлены криминалистам на исследование.















Противотанковые гранаты и патроны: на Луганщине нашли тайник с боеприпасами “ЛНР” / 4 фотографии

Уголовное производство открыто по ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчаткой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

США про обострение на Донбассе

Представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга сообщил, что РФ сконцентрировала у границ Украины больше войск, чем в 2014 году.

Он отказался называть точные данные, но указал, что Москва должна более откровенно огласить о своих намерениях.

В свою очередь Кремль продолжает настаивать на правомерности передислокации войск по своей территории и объяснять концентрацию сил и средств военными учениями.