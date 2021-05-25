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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Гранатомет і тротилові шашки: в центрі Києва знайшли схрон боєприпасів

Гранатомет і тротилові шашки: в центрі Києва знайшли схрон боєприпасів

Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі Києва. Поки що невідомо, хто облаштував схрон. 

Боєприпаси знайшли в одній з дренажно-штольних систем столиці, яка належить до об’єктів критичної інфраструктури.

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Правоохоронці вилучили зі схованки: шість гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами до них, п’ять споряджених магазинів до автомата, протитанковий гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, чотири тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг, майже один кг пластиду, а також 320 патронів калібру 5,45×39 мм.

  • Схрон з боєприпасами в центрі Києва виявила СБУ
  • Схрон з боєприпасами в центрі Києва виявила СБУ
  • Схрон з боєприпасами в центрі Києва виявила СБУ
  • Схрон з боєприпасами в центрі Києва виявила СБУ
Гранатомет і тротилові шашки: в центрі Києва знайшли схрон боєприпасів / 2 фотографии

Зараз оперативники шукають осіб, які облаштували схрон. Відкрито кримінальне провадження. 

Схрон з боєприпасами

Раніше в місті Привілля Луганської області поліція і СБУ виявили схрон зі 190 одиницями різних боєприпасів.

Власником виявився 41-річний місцевий житель, який воював на боці так званої ЛНР. Його оголосили в розшук ще в березні.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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