Схрон з боєприпасами в центрі Києва виявила СБУ

Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі Києва. Поки що невідомо, хто облаштував схрон.

Боєприпаси знайшли в одній з дренажно-штольних систем столиці, яка належить до об’єктів критичної інфраструктури.

Правоохоронці вилучили зі схованки: шість гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами до них, п’ять споряджених магазинів до автомата, протитанковий гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, чотири тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг, майже один кг пластиду, а також 320 патронів калібру 5,45×39 мм.







Гранатомет і тротилові шашки: в центрі Києва знайшли схрон боєприпасів / 2 фотографии

Зараз оперативники шукають осіб, які облаштували схрон. Відкрито кримінальне провадження.

Схрон з боєприпасами

Раніше в місті Привілля Луганської області поліція і СБУ виявили схрон зі 190 одиницями різних боєприпасів.

Власником виявився 41-річний місцевий житель, який воював на боці так званої ЛНР. Його оголосили в розшук ще в березні.