У Києві чоловік кинув у тролейбус коктейль молотова – ФОТО, ВІДЕО

У Києві на вулиці Драйзера загорівся тролейбус із пасажирами. Невідомий чоловік кинув у вікно пляшку із легкозаймистою речовиною.
Внаслідок цього у тролейбусі розбилося скло та сталося займання у салоні. Одна пасажирка отримала травми, її довелося шпиталізувати.
Наразі пожежа ліквідована, а зловмисника затримала поліція.
Ним виявився місцевий мешканець 1993 року народження, правоохоронці вже спілкуються з ним.
Також на місці працюють слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники та лікарі.
Розбив вікна у трамваї
У Харкові п’яний 31-річний чоловік розбив вікна у міському трамваї.
Пасажир не почув інформації про зміни його маршруту та влаштував скандал. На знак обурення він вирішив розбити вікна, а також зі своїм другом вимагав у водія повернути гроші за проїзд.
Скло чоловік розбив ногою, інші пасажири зняли його неадекватну поведінку на відео. Через це дебошир штовхнув одну з пасажирок та вирвав у неї з рук телефона.