PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

У Києві чоловік кинув у тролейбус коктейль Молотова – є постраждалий

У Києві чоловік кинув у тролейбус коктейль Молотова – є постраждалий

У Києві на вулиці Драйзера загорівся тролейбус із пасажирами. Невідомий чоловік кинув у вікно пляшку із легкозаймистою речовиною.

Внаслідок цього у тролейбусі розбилося скло та сталося займання у салоні. Одна пасажирка отримала травми, її довелося шпиталізувати.

Читайте
Залишився лише корпус: у Києві вщент згоріла маршрутка

Наразі пожежа ліквідована, а зловмисника затримала поліція.

У Києві чоловік кинув у тролейбус коктейль молотова – ФОТО, ВІДЕО

Ним виявився місцевий мешканець 1993 року народження, правоохоронці вже спілкуються з ним.

Також на місці працюють слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники та лікарі.

Розбив вікна у трамваї 

У Харкові п’яний 31-річний чоловік розбив вікна у міському трамваї.

Пасажир не почув інформації про зміни його маршруту та влаштував скандал. На знак обурення він вирішив розбити вікна, а також зі своїм другом вимагав у водія повернути гроші за проїзд.

Скло чоловік розбив ногою, інші пасажири зняли його неадекватну поведінку на відео. Через це дебошир штовхнув одну з пасажирок та вирвав у неї з рук телефона.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка