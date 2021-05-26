У Києві чоловік кинув у тролейбус коктейль молотова – ФОТО, ВІДЕО

У Києві на вулиці Драйзера загорівся тролейбус із пасажирами. Невідомий чоловік кинув у вікно пляшку із легкозаймистою речовиною.

Внаслідок цього у тролейбусі розбилося скло та сталося займання у салоні. Одна пасажирка отримала травми, її довелося шпиталізувати.

Наразі пожежа ліквідована, а зловмисника затримала поліція.

Ним виявився місцевий мешканець 1993 року народження, правоохоронці вже спілкуються з ним.

Також на місці працюють слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники та лікарі.

Розбив вікна у трамваї

У Харкові п’яний 31-річний чоловік розбив вікна у міському трамваї.

Пасажир не почув інформації про зміни його маршруту та влаштував скандал. На знак обурення він вирішив розбити вікна, а також зі своїм другом вимагав у водія повернути гроші за проїзд.

Скло чоловік розбив ногою, інші пасажири зняли його неадекватну поведінку на відео. Через це дебошир штовхнув одну з пасажирок та вирвав у неї з рук телефона.