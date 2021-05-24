У Харкові п’яний чоловік розбив вікна в трамваї, бо приїхав “не туди”

У Харкові 31-річний напідпитку влаштував скандал у трамваї, бо не почув інформації про зміни його маршруту. На знак обурення він вирішив розбити вікна.

Інцидент стався на вулиці Плеханівській. Пасажири трамваю встигли зняти на відео неадекватну поведінку чоловіка.

Разом із другом він вимагав у водія повернути йому 10 гривень за проїзд, оскільки його не влаштовував маршрут.

Крики супроводжувалися погрозами і нецензурною лайкою. Розуміючи, що грошей назад не отримає, чоловік ногою розбив потрійне скло в трамваї.

Водій трамвая намагалася владнати непорозуміння: для цього вона вийшла до чоловіків на вулицю. Розлючений пасажир штовхнув 58-річну жінку, і в неї з рук випав телефон.

Неадекватного чоловіка зумів відтягнути його товариш, і разом вони пішли з місця події до приїзду поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України. За скоєне 31-річному чоловіку загрожує до п’яти років умовного терміну.

Скандал в київському трамваї

Наприкінці березня в Києві чоловіка не пустили до трамваю через відсутність маски.

Щоб помститися водієві, він заблокував рух трамвая. Інцидент стався на вулиці Петра Запорожця.

Очевидці підтвердили, що чоловік вийшов з трамваю, став на колію і почав повільно йти прямо перед трамваєм.

Водій трамвая у цей час постійно сигналив, щоб зігнати чоловіка з колії.