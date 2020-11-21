21 ноября в Киеве, возле станции метро Академгородок, сгорело маршрутное такси.

Транспортное средство загорелось возле остановки общественного транспорта на проспекте Академика Палладина.

В это время в маршрутке находился только водитель, который ожидал пассажиров. Увидев огонь, он покинул транспортное средство.

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В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, но маршрутка сгорела полностью. Спасателям удалось потушить пламя.

Сейчас причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют специалисты.

ДТП с маршрутками в Киеве

В октябре в Киеве произошло ДТП, столкнулись две маршрутки.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали пассажиры.

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