Рейдерство на 200 млн грн — на Харьковщине задержали группировку

В Харьковской области разоблачили преступную группировку, участники которой захватывали сельскохозяйственные предприятия и их технику. Злоумышленники нанесли ущерб аграриям на 200 млн грн.

В состав группировки входили 11 человек.

— В течение 2013-2018 годов фигуранты, используя поддельные документы, похищенные печати и штампы, завладели тремя сельхозпредприятиями и их техникой. Для этого организатор группировки заранее создал собственные предприятия, на которых и использовали отобранную технику, — отметили в полиции.

По месту жительства и работы подозреваемых 27 мая провели 20 обысков. У них изъяли более 30 единиц сельскохозяйственной техники — тракторы, сеялки, бороны.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) УК Украины. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Убытки на 200 млн грн: в Харьковской области задержали группировку рейдеров / 6 фотографий

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