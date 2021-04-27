Защитить бизнес от рейдерства: какие сервисы для проверки данных есть в Украине

Защитить бизнес от рейдерских атак, мошенничества и коррупции можно благодаря сервисам YouControl и Опендатабот.

Они анализируют открытые данные Министерства юстиции, Государственной судебной администрации и Государственной налоговой службы.

– Предприятиям важно понимать, с кем ты имеешь дело: благонадежна ли это компания, есть ли у нее достаточно финансовой возможности для исполнения вашего контракта или заказа. Какие у нее судебные дела, есть ли у нее лицензии или разрешения на ведение этой хозяйственной деятельности, – замечает GR-менеджер YouControl Наталья Черногуб.

Именно открытие данных в сфере бизнеса позволило создать сервисы для автоматического и быстрого мониторинга и проверки контрагентов.

– Размер компании или ее прибыль неважен – сервис для всех является одинаково доступным, – объясняет руководитель направления открытых данных проекта USAID/UK aid Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах Екатерина Онилиогву.

Пользоваться сервисами могут и обычные граждане, решив, например, заказать технику в новой компании или купить квартиру у неизвестного застройщика.

С помощью YouControl и Опендатабот можно оперативно выявить и противодействовать незаконным действиям черных регистраторов.

Открытые данные в бизнесе касаются не только правонарушений, но и организации эффективных бизнес-процессов, сокращения затрат и сбережения времени работников.

Программное обеспечение Опендатабот помогает настроить электронный документооборот с контрагентами, автоматизировать финансовые и бухгалтерские процессы или упростить взаимодействие с контрольным органам для представления отчетности.

Развивать сферу открытых данных в Украине помогают международные доноры-правительства США и Великобритании.

Чат-боты для защиты окружающей среды

В Украине на основе открытых данных создали сервисы для отслеживания загрязненности воздуха, водоемов и земель.

SaveEcoBot помогает определить качество воздуха в разных регионах Украины и подать жалобу об экологическом нарушении.

С помощью Экокарты от Министерства защиты окружения можно отследить места обращения с опасными отходами и пунктами приема вторичного сырья, а также подать обращение о выявленных незаконных свалках.

Подробнее о чат-ботах для защиты окружающей среды читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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