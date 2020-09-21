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Факты / Видео / Украина

На Черкащине мужчины с оружием захватили поле: рейдеров могут посадить на 12 лет

В Черкасской области двое десятков мужчин с оружием захватили поле и хотели собрать урожай вместо его владельцев.

Рейдерский сбор кукурузы остановила полиция. Произошло это в селе Калиновка.

Нападавшие угрожали оружием и стреляли. Правоохранители изъяли комбайны, грузовики, оружие и патроны. Начато уголовное производство. Злоумышленников могут посадить на 12 лет.

Бизнес инициирует создание Антирейдерского совета

Украинское бизнес-сообщество решило создать Антирейдерский межведомственный совет для защиты от криминала и коррупции, такую инициативу уже поддержал президент.

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