На Черкащине мужчины с оружием захватили поле: рейдеров могут посадить на 12 лет

В Черкасской области двое десятков мужчин с оружием захватили поле и хотели собрать урожай вместо его владельцев.

Рейдерский сбор кукурузы остановила полиция. Произошло это в селе Калиновка.

Нападавшие угрожали оружием и стреляли. Правоохранители изъяли комбайны, грузовики, оружие и патроны. Начато уголовное производство. Злоумышленников могут посадить на 12 лет.

Бизнес инициирует создание Антирейдерского совета

Украинское бизнес-сообщество решило создать Антирейдерский межведомственный совет для защиты от криминала и коррупции, такую инициативу уже поддержал президент.