Рейдерство на 200 млн грн – на Харківщині затримали угруповання

У Харківській області викрили злочинне угруповання, учасники якого захоплювали сільськогосподарські підприємства та їхню техніку. Зловмисники завдали збитків аграріям на 200 млн грн.

До складу угруповання входили 11 осіб.

– Протягом 2013-2018 років фігуранти, використовуючи підроблені документи, викрадені печатки та штампи, заволоділи трьома сільгосппідприємствами та їхньою технікою. Для цього організатор угруповання заздалегідь створив власні підприємства, на яких і використовували відібрану техніку, – відзначили в поліції.

За місцем проживання і роботи підозрюваних 27 травня провели 20 обшуків. У них вилучили понад 30 одиниць сільськогосподарської техніки – трактори, сівалки, борони.

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Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) КК України. Фігурантам загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Збитки на 200 млн грн: у Харківській області затримали угруповання рейдерів / 6 фотографий

Рейдери захопили поле

Раніше на Черкащині два десятки чоловіків зі зброєю захопили поле і хотіли зібрати урожай замість його власників.

Рейдерський збір кукурудзи зупинила поліція. Сталося це в селі Калинівка.