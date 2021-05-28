Война на Донбассе: оккупанты стягивают артиллерию к линии фронта

Террористические организации “ДНР” и “ЛНР” размещают тяжелое вооружение в зоне отвода.
Как сообщает украинская разведка, террористы готовятся к обстрелам.
Помимо артиллерии и минометов боевики размещают 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня Град.
Кроме того, начата подготовка минометчиков, которые тренируются атаковать передовые позиции украинской армии.
Также сообщается о росте интенсивности учений первого и второго армейских корпусов на подконтрольных “ДНР” и “ЛНР” полигонах.
Новости с передовой
Ранее сообщалось, что террористические организации “ДНР” и “ЛНР” активизировали боевые действия на Донбассе.
На этой неделе на фронте были как раненые, так и погибшие.
В последнее время активизировались снайперские группы боевиков, которые трудно заметить из-за зелени.