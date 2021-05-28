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Дмитро Кудрявцев |

Война на Донбассе: оккупанты стягивают артиллерию к линии фронта

Война на Донбассе: оккупанты стягивают артиллерию к линии фронта

Террористические организации “ДНР” и “ЛНР” размещают тяжелое вооружение в зоне отвода.

Как сообщает украинская разведка, террористы готовятся к обстрелам.

Помимо артиллерии и минометов боевики размещают 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня Град.

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Кроме того, начата подготовка минометчиков, которые тренируются атаковать передовые позиции украинской армии.

Также сообщается о росте интенсивности учений первого и второго армейских корпусов на подконтрольных “ДНР” и “ЛНР” полигонах.

Новости с передовой

Ранее сообщалось, что террористические организации “ДНР” и “ЛНР” активизировали боевые действия на Донбассе.

На этой неделе на фронте были как раненые, так и погибшие.

В последнее время активизировались снайперские группы боевиков, которые трудно заметить из-за зелени.

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