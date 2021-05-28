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Факты / Видео / Происшествия

Были раненые и погибшие: что происходило на Донбассе на этой неделе

Террористические организации “ДНР” и “ЛНР” активизировали боевые действия на Донбассе.

Об этом идет речь в материале Факты ICTV.

— Это обычный боевой рюкзак тактического медика. У меня есть катетеры и капельница для бойцов с критической кровопотерей. Это у меня уже вторая война. Я был в Афганистане. Там все было понятнее, — рассказал военнослужащий с позывным Сэм.

По его словам, из-за активизации боевых действий военные медики держат все под рукой. Он также отметил, что действия оккупантов – подлость.

На этой неделе на фронте были как раненые, так и погибшие. В последнее время активизировались снайперские группы боевиков, которые трудно заметить из-за зелени.

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По словам Сэма, снайперы террористов работают четко – не прицеливаясь, поскольку четко знают, куда бить.

Кроме того, под вражеский огонь попадают и жилые районы.

— Как наступила весна – гражданские вышли на огороды. Они стреляют сюда, зная, что здесь мирные жители с детьми, — рассказал боец ВСУ с позывным Петрович.

Он также отметил, что военные сдерживают противника и понимают, ради чего и ради кого сидят в окопах.

Ранение украинского военного на Донбассе

По состоянию на утро 28 мая на Донбассе зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

Кроме того, вблизи поселка Гранитное российские наемники совершили обстрел из пулеметов.

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