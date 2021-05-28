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Дмитро Кудрявцев |

Війна на Донбасі: окупанти стягують артилерію до лінії фронту

Війна на Донбасі: окупанти стягують артилерію до лінії фронту

Терористичні організації “ДНР” і “ЛНР” розміщують важке озброєння до зони відводу.

Як повідомляє українська розвідка, терористи готуються до обстрілу.

Крім артилерії та мінометів бойовики розміщують 122-міліметрові реактивні системи залпового вогню Град.

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Крім того, розпочато підготовку мінометників, які тренуються атакувати передові позиції української армії.

Також повідомляється про зростання інтенсивності навчань першого та другого армійських корпусів на підконтрольних “ДНР” і “ЛНР” полігонах.

Новини з передової

Раніше повідомлялося, що терористичні організації “ДНР” та “ЛНР” активізували бойові дії на Донбасі.

Цього тижня на фронті були як поранені, так і загиблі.

Останнім часом активізувалися снайперські групи бойовиків, які важко помітити через зелень.

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