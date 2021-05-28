Війна на Донбасі: окупанти стягують артилерію до лінії фронту

Терористичні організації “ДНР” і “ЛНР” розміщують важке озброєння до зони відводу.

Як повідомляє українська розвідка, терористи готуються до обстрілу.

Крім артилерії та мінометів бойовики розміщують 122-міліметрові реактивні системи залпового вогню Град.

Крім того, розпочато підготовку мінометників, які тренуються атакувати передові позиції української армії.

Також повідомляється про зростання інтенсивності навчань першого та другого армійських корпусів на підконтрольних “ДНР” і “ЛНР” полігонах.

Новини з передової

Раніше повідомлялося, що терористичні організації “ДНР” та “ЛНР” активізували бойові дії на Донбасі.

Цього тижня на фронті були як поранені, так і загиблі.

Останнім часом активізувалися снайперські групи бойовиків, які важко помітити через зелень.