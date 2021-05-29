В Бахмуте ребенок упал с третьего этажа недостроя

В Донецкой области произошел несчастный случай с ребенком — мальчик упал с третьего этажа недостроенного здания.

Это произошло на улице Шевченко в городе Бахмут, расположенного в Донецкой области.

Известно, что ребенок приземлился на второй этаж недостроя и нуждался в помощи врачей.

Спасатели с помощью носилок и веревок спустили мальчика и передали работникам скорой помощи.

Пенсионерка упала в колодец

В Кропивницком пенсионерка упала в водопроводный колодец на территории частного дома. Пострадавшая женщина нуждалась в помощи врачей.

Спасатели вытащили пенсионерку с колодца, а сотрудники скорой помощи транспортировали пострадавшую для дальнейшей госпитализации в больницу.