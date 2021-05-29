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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Бахмуте ребенок упал с третьего этажа недостроя

В Бахмуте ребенок упал с третьего этажа недостроя

В Донецкой области произошел несчастный случай с ребенком — мальчик упал с третьего этажа недостроенного здания.

Это произошло на улице Шевченко в городе Бахмут, расположенного в Донецкой области.

Известно, что ребенок приземлился на второй этаж недостроя и нуждался в помощи врачей.

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Источник: ГСЧС

Фото: Pexels

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