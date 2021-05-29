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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Бахмуті дитина впала з третього поверху недобудови

У Бахмуті дитина впала з третього поверху недобудови

У Донецькій області стався нещасний випадок з дитиною – хлопчик впав з третього поверху недобудованої будівлі.

Це сталося на вулиці Шевченка у місті Бахмут, розташованого у Донецькій області.

Відомо, що дитина приземлилася на другий поверх недобудови та потребувала допомоги лікарів.

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Рятувальники витягнули пенсіонерку з колодязя, а співробітники швидкої допомоги транспортували постраждалу для подальшої госпіталізації до лікарні.

Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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