У Бахмуті дитина впала з третього поверху недобудови

У Донецькій області стався нещасний випадок з дитиною – хлопчик впав з третього поверху недобудованої будівлі.
Це сталося на вулиці Шевченка у місті Бахмут, розташованого у Донецькій області.
Відомо, що дитина приземлилася на другий поверх недобудови та потребувала допомоги лікарів.
Рятувальники за допомогою нош та мотузок спустили хлопчика та передали працівникам швидкої допомоги.
Пенсіонерка впала у колодязь
У Кропивницькому пенсіонерка впала у водопровідний колодязь на території приватного будинку. Постраждала жінка потребувала допомоги лікарів.
Рятувальники витягнули пенсіонерку з колодязя, а співробітники швидкої допомоги транспортували постраждалу для подальшої госпіталізації до лікарні.