У Бахмуті дитина впала з третього поверху недобудови

У Донецькій області стався нещасний випадок з дитиною – хлопчик впав з третього поверху недобудованої будівлі.

Це сталося на вулиці Шевченка у місті Бахмут, розташованого у Донецькій області.

Відомо, що дитина приземлилася на другий поверх недобудови та потребувала допомоги лікарів.

Рятувальники за допомогою нош та мотузок спустили хлопчика та передали працівникам швидкої допомоги.

Пенсіонерка впала у колодязь

У Кропивницькому пенсіонерка впала у водопровідний колодязь на території приватного будинку. Постраждала жінка потребувала допомоги лікарів.

Рятувальники витягнули пенсіонерку з колодязя, а співробітники швидкої допомоги транспортували постраждалу для подальшої госпіталізації до лікарні.