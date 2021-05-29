В Днепропетровской области произошла страшное смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли две женщины и двое мужчин.

ДТП произошло на трассе Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка возле села Могилев, который расположен в Царичанском районе.

По данным ДСНС, на автодороге столкнулись два транспортных средства: легковой автомобиль Toyota RAV4 и специализированный грузовой самосвал Ford Cargo 4142D.

Из-за страшного ДТП погибли водитель и пассажиры машины Toyota: две женщины 1992 и 1997 года рождения и двое мужчин 1961 и 1984 года рождения.

Спасатели изъяли тела из поврежденного транспортного средства. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства этого ДТП.

ДТП под Полтавой

24 мая также произошло ДТП под Полтавой, в результате которого травмировались двое детей и женщина. На трассе Киев — Харьков столкнулись два автомобиля: Volkswagen Golf и ЗАЗ-Daewoo.

6-летнюю девочку госпитализировали в больницу, 4-летнему мальчику и 30-летней женщине медицинские работники оказали помощь на месте происшествия.