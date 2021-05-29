У Дніпропетровській області відбулася страшна смертельна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинуло двоє жінок та двоє чоловіків.

ДТП сталася на трасі Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка біля села Могилів, яке розташовано у Царичанському районі.

За даними ДСНС, на автодорозі зіткнулися два транспортні засоби: легковий автомобіль Toyota RAV4 та спеціалізований вантажний самоскид Ford Cargo 4142D.

Через страшне ДТП загинули водій та пасажири машини Toyota: дві жінки 1992 та 1997 років народження та два чоловіка 1961 та 1984 років народження.

Рятувальники вилучили тіла з пошкодженого транспортного засобу. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини цієї ДТП.

ДТП під Полтавою

24 травня також сталося ДТП під Полтавою, унаслідок якої травмувалися двоє дітей та жінка. На трасі Київ – Харків зіткнулися два автомобілі: Volkswagen Golf та ЗАЗ-Daewoo.

6-річну дівчинку госпіталізували до лікарні, 4-річному хлопчику та 30-річній жінці медичні працівники надали допомогу на місці події.