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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Херсонской области подросток упал с дерева и накололся на металлический забор

В Херсонской области подросток упал с дерева и накололся на металлический забор

В селе Любимовка Херсонской области 13-летний парень упал дерева и накололся ногой на металлический штырь забора. Подросток нуждался в срочной помощи врачей.

Спасатели на месте происшествия вырезали металлическую часть забора и перенесли подростка в карету скорой медицинской помощи.

Вскоре парня доставили в реанимационное отделение местной больницы. Там более тщательно срезали остатки металлической конструкции.

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Уже после этого врачи прооперировали подростка. По данным ДСНС, сейчас парень находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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