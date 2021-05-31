В Херсонской области подросток упал с дерева и накололся на металлический забор

В селе Любимовка Херсонской области 13-летний парень упал дерева и накололся ногой на металлический штырь забора. Подросток нуждался в срочной помощи врачей.

Спасатели на месте происшествия вырезали металлическую часть забора и перенесли подростка в карету скорой медицинской помощи.

Вскоре парня доставили в реанимационное отделение местной больницы. Там более тщательно срезали остатки металлической конструкции.

Уже после этого врачи прооперировали подростка. По данным ДСНС, сейчас парень находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

ДТП в Днепропетровской области

Недавно состоялась смертельное ДТП в Днепропетровской области, в которой погибли четыре человека.

На трассе столкнулись два автомобиля: легковой Toyota RAV4 и грузовик Ford Cargo 4142D. Полицейские выясняют все детали ДТП.