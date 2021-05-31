У Херсонській області підліток впав з дерева та наштрикнувся на металевий паркан

У селі Любимівка Херсонської області 13-річний хлопець впав дерева та наштрикнувся ногою на металевий штир паркану. Підліток потребував термінової допомоги лікарів.

Рятувальники на місці події вирізали металеву частину паркану та перенесли підлітка до карети швидкої медичної допомоги.

Згодом хлопця доставили у реанімаційне відділення місцевої лікарні. Там більш ретельно зрізали залишки металевої конструкції.

Вже після цього лікарі прооперували підлітка. За даними ДСНС, наразі хлопець перебуває у лікарні в задовільному стані.

ДТП у Дніпропетровській області

Нещодавно відбулася смертельна ДТП у Дніпропетровській області, в якій загинуло четверо людей.

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