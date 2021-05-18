18 мая в Черкассах на улице Гагарина руку девятилетнего мальчика зажало в металлическом заборе, ограждающем трансформаторную подстанцию.

Самостоятельно освободиться ребенок не смог.

Для спасения мальчика вызвали сотрудников ГСЧС.

Школьника с травмой руки передали работникам экстренной медицинской помощи.

Застряла в качелях

В конце апреля в Павлограде Днепропетровской области 10-летняя девочка застряла головой в качалке.

Спасатели с помощью электрических ножниц перерезали металлические конструкции и освободили девочку из ловушки.

За две недели до этого в детских качалях застряла 23-летняя жительница Смелы Черкасской области. К спасению привлекали сотрудников ГСЧС города.