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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Черкассах 9-летнего мальчика зажало в заборе

Руку хлопчика затисло в паркані

18 мая в Черкассах на улице Гагарина руку девятилетнего мальчика зажало в металлическом заборе, ограждающем трансформаторную подстанцию.

Самостоятельно освободиться ребенок не смог.

Для спасения мальчика вызвали сотрудников ГСЧС.

Школьника с травмой руки передали работникам экстренной медицинской помощи.

Застряла в качелях

В конце апреля в Павлограде Днепропетровской области 10-летняя девочка застряла головой в качалке.

Спасатели с помощью электрических ножниц перерезали металлические конструкции и освободили девочку из ловушки.

За две недели до этого в детских качалях застряла 23-летняя жительница Смелы Черкасской области. К спасению привлекали сотрудников ГСЧС города.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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