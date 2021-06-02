На Львовщине в селе Каменка Стрыйского района во время школьной экскурсии на водопад погиб ученик шестого класса.
Мальчик из одной из Львовских школ подошел слишком близко, поскользнулся на мокрой поверхности и упал в водопад.
Врачам скорой помощи не удалось реанимировать ребенка и мальчик погиб, сообщает Львовский городской совет.
По данному факту будет проведено расследование.
Ранение в школьном тире
19 мая в Черкассах погиб 14-летний школьник, который в апреле травмировался в тире Детско-юношеской спортивной школы №2.
Парень получил проникающее огнестрельное ранение и находился на ИВЛ. Неравнодушные люди собрали средства на его лечение за рубежом, но ребенка признали нетранспортабельным.
Тренера, который был в то время на занятии, отстранили от занятий с детьми, а полиция открыла уголовное производство.