На Львовщине в селе Каменка Стрыйского района во время школьной экскурсии на водопад погиб ученик шестого класса.

Мальчик из одной из Львовских школ подошел слишком близко, поскользнулся на мокрой поверхности и упал в водопад.

Врачам скорой помощи не удалось реанимировать ребенка и мальчик погиб, сообщает Львовский городской совет.

По данному факту будет проведено расследование.

Ранение в школьном тире

19 мая в Черкассах погиб 14-летний школьник, который в апреле травмировался в тире Детско-юношеской спортивной школы №2.

Парень получил проникающее огнестрельное ранение и находился на ИВЛ. Неравнодушные люди собрали средства на его лечение за рубежом, но ребенка признали нетранспортабельным.

Тренера, который был в то время на занятии, отстранили от занятий с детьми, а полиция открыла уголовное производство.