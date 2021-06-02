На Львівщині у селі Кам’янка Стрийського району під час шкільної екскурсії на водоспад загинув учень шостого класу.

Хлопчик із однієї з Львівських шкіл підійшов занадто близько, послизнувся на мокрій поверхні та впав у водоспад.

Лікарям швидкої допомоги не вдалося реанімувати дитину і хлопець загинув, повідомляє Львівська міська рада.

За цим фактом буде проведене розслідування.

Поранення в шкільному тирі

19 травня у Черкасах загинув 14-річний школяр, який у квітні травмувався в тирі Дитячо-юнацької спортивної школи №2.

Хлопець отримав проникаюче вогнепальне поранення та перебував на ШВЛ. Небайдужі зібрали кошти на його лікування за кордоном, але дитину визнали нетранспортабельною.

Тренера, який був у той час на занятті, відсторонили від занятть з дітьми, а поліція відкрила кримінальне провадження.