На Львівщині у селі Кам’янка Стрийського району під час шкільної екскурсії на водоспад загинув учень шостого класу.
Хлопчик із однієї з Львівських шкіл підійшов занадто близько, послизнувся на мокрій поверхні та впав у водоспад.
Лікарям швидкої допомоги не вдалося реанімувати дитину і хлопець загинув, повідомляє Львівська міська рада.
За цим фактом буде проведене розслідування.
Поранення в шкільному тирі
19 травня у Черкасах загинув 14-річний школяр, який у квітні травмувався в тирі Дитячо-юнацької спортивної школи №2.
Хлопець отримав проникаюче вогнепальне поранення та перебував на ШВЛ. Небайдужі зібрали кошти на його лікування за кордоном, але дитину визнали нетранспортабельною.
Тренера, який був у той час на занятті, відсторонили від занятть з дітьми, а поліція відкрила кримінальне провадження.