Перепутала с конфетой: в Мариуполе в ТРЦ ребенок съел яд от грызунов

В Донецкой области в одном развлекательном центре 6-летняя девочка нашла и попробовала средство от грызунов. Ребенок подумал, что это была конфета.

Происшествие произошло в мариупольском ТРЦ, куда мать пришла вместе с двумя детьми.

Так, старшую дочь женщина оставила в игровой комнате. Однако когда вернулась, то увидела, что ребенок сидит на полу и ест яд, который по виду был похожим на конфету.

Поэтому мать, испугавшись от увиденного, сразу вызвала медиков и полицию.

В то же время в администрации заведения матери объяснили, что клейкая лента против грызунов не ядовита, а ее дочь сама виновата, потому что зашла в огороженное лентой место, и сама взяла средство от грызунов.

В свою очередь в полиции Мариуполя подтвердили факт инцидента. Сейчас это дело расследует ювенальная полиция.

Впоследствии, как выяснили правоохранители, средство от грызунов действительно не ядовито. Это была всего лишь ловушка, и лежала она не в игровой зоне, а в подсобном помещении.

На Херсонщине жестоко травмировался ребенок

На днях в селе Любимовка 13-летний мальчик упал с дерева и накололся ногой на металлический штырь забора. Подросток нуждался в срочной помощи врачей.

Спасатели на месте происшествия вырезали металлическую часть забора и перенесли подростка в карету скорой. Потом мальчика доставили в больницу.

Источник: 0629