19 травня помер дев’ятикласник Черкаської загальноосвітньої школи №34 Артем Попов.

Хлопчик рівно місяць тому травмувався в тирі Дитячо-юнацької спортивної школи №2, що розташована у приміщенні Черкаської міської гімназії №9.

Трагічну новину повідомили в департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.

– Висловлюємо співчуття рідним Артема. Ваше горе, навіть розділене на всю міську громаду, не стане меншим, але всім разом його буде хоч трохи легше пережити, – зазначають у департаменті.

Поранення в шкільному тирі Черкас

19 квітня 14-річний Артем Попов отримав проникаюче вогнепальне поранення голови в шкільному тирі Черкас.

Дитина була підключена до апарату ШВЛ.

На лікування хлопця небайдужі збирали кошти. Дев’ятикласника готові були прийняти в лікарні за кордоном, однак він був нетранспортабельний.

Тренера, на занятті в якого сталась надзвичайна подія, відсторонили від виконання обов’язків.

У Нацполіції розглядають кілька версій трагедії, серед яких – незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Джерело: Департамент освіти та гуманітарної політики

Фото: Черкаська гімназія №31