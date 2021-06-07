П’ять років ховав тіло друга: на Сумщині в підвалі знайшли останки чоловіка

У Конотопському районі Сумської області в підвалі одного з сільських будинків знайшли останки 49-річного чоловіка, який безслідно зник більше п’яти років тому.

Знахідку виявив сусід власника будинку, який випадково спустився до його підвалу. Після приїзду поліції стало зрозуміло, що саме власник будинку причетний до вбивства.

Слідством було встановлено, що інцидент стався на початку грудня 2015 року.

59-річний чоловік запросив товариша до себе в гості, і разом вони розпивали алкоголь.

Коли спиртне закінчилося, господар вирішив прогнати 49-річного односельця, однак той не захотів йти додому.

Коли між товаришами виникла суперечка, старший чоловік схопив дерев’яну товкачку і забив гостя до смерті.

Щоб уникнути покарання за вбивство, труп він вирішив заховати в своєму погребі. З того часу 49-річний чоловік вважався зниклим безвісти.

Наразі відомо, що підозрюваний у вбивстві спочатку заперечував свою причетність, але під тиском виявлених доказів у всьому зізнався.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Найближчим часом чоловіку оберуть запобіжний захід, слідство наполягатиме на триманні під вартою.

Вбивство на Миколаївщині

На початку квітня у Вознесенську п’яний чоловік накинувся на 16-річного підлітка і наніс ножовий удар прямо в серце.

Інцидент стався на вулиці на очах перехожих: від отриманого поранення хлопець помер до приїзду швидкої.

З’ясувалося, що 30-річний вбивця, якого затримали по гарячих слідах, звільнився із місць позбавлення волі за умисне вбивство лише за два тижні до інциденту.

За скоєне чоловіку загрожує довічне ув’язнення. Слідство у справі триває.

Джерело: Сумська обласна прокуратура