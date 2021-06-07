Схрон времен Гиркина: СБУ изъяла боеприпасы, которые предназначались для терактов в Украине

Оперативники СБУ обнаружили неподалеку от Славянска Донецкой области схрон террористической организации “ДНР”, который был создан в 2014 году для боевиков, которыми командовал Игорь Гиркин.

Тайник был замаскирован в фундаменте заброшенного здания в селе Стародубовка.

Арсенал предназначался для организации на подконтрольной Украине территории диверсий и террористических актов.

В частности, из схрона изъяли 23 гранаты различных модификаций, 11 реактивных выстрелов для РПГ, а также 4 тысячи патронов калибра 5,45.

Заведено уголовное дело по факту ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины. Сотрудники украинской спецслужбы проводят оперативные мероприятия по идентификации лиц, создавших тайник.

Все изъятые из схрона боеприпасы были доставлены на полигон Управления СБУ по Сумской области, где арсенал был уничтожен пиротехниками.

СБУ обнаружила запрещенные боеприпасы в схроне на Луганщине

На прошлой неделе оперативники СБУ выявили на Луганщине схрон боевиков террористической организации “ЛНР”.

В тайнике, в частности, была обнаружена так называемая мина-лягушка, применение которой запрещено Оттавской конвенцией от 1997 года.

Изъятые боеприпасы передали пиротехнической службе ГСЧС, которая их затем уничтожила на одном из полигонов.