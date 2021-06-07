Схрон часів Гіркіна: СБУ вилучила боєприпаси, які призначалися для терактів в Україні

Оперативники СБУ виявили неподалік Слов’янська Донецької області схрон терористичної організації “ДНР”, який було створено в 2014 році для бойовиків під командуванням Ігоря Гіркіна.

Схованку було замасковано в фундаменті покинутої будівлі в селі Стародубівка.

Арсенал призначався для організації на підконтрольній Україні території диверсій і терористичних актів.

Зокрема, зі схрону вилучили 23 гранати різних модифікацій, 11 реактивних снарядів для РПГ, а також 4 тисячі патронів калібру 5,45.

Розпочато кримінальне провадження за фактом ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) КК України. Співробітники української спецслужби проводять оперативні заходи щодо ідентифікації осіб, які створили схованку.

Усі вилучені зі схрону боєприпаси були доставлені на полігон Управління СБУ по Сумській області, де арсенал було знищено піротехніками.

СБУ виявила заборонені боєприпаси в схроні на Луганщині

Минулого тижня оперативники СБУ виявили на Луганщині схрон бойовиків терористичної організації “ЛНР”.

Із схованки, зокрема, було вилучено ​​так звану міну-жабу, застосування якої заборонено Оттавською конвенцією від 1997 року.

Боєприпаси, що містилися у схроні, було передано піротехнічній службі ДСНС, яка їх потім знищила на одному з полігонів.