В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал боевиков террористической организации “ЛНР”.
Схрон оборудовали на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине поселка Приволье.
В частности, правоохранители обнаружили так называемую мину-лягушку, которая запрещена Оттавской конвенции 1997 года.
Кроме того, из тайника было изъято:
- 5 гранатометных выстрелов для РПГ-22;
- 4 противопехотные осколочные мины МОН-50;
- противопехотная прыгучая осколочная мина ОЗМ-72;
- 2 противотанковые мины ТМ-62 общей мощностью практически 14 кг в тротиловом эквиваленте;
- 6 ручных гранат различных модификаций;
- 6 гранатометных выстрелов ВОГ;
- по оперативным данным, тайник был обустроен еще летом 2014 года.
Изъятые боеприпасы были уничтожены пиротехнической службой ГСЧС.
Мины, запрещенные Оттавской конвенцией: СБУ обнаружило схрон боевиков “ЛНР” / 2 фотографии
В центре Киева нашли схрон боеприпасов
На прошлой неделе СБУ обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева.
Кто обустроил тайник – неизвестно.
Боеприпасы нашли в одной из дренажно-штольных систем столицы, которая относится к объектам критической инфраструктуры.