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Дмитро Кудрявцев |

Мины, запрещенные Оттавской конвенцией: СБУ обнаружило схрон боевиков “ЛНР”

СБУ

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал боевиков террористической организации “ЛНР”.

Схрон оборудовали на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине поселка Приволье.

В частности, правоохранители обнаружили так называемую мину-лягушку, которая запрещена Оттавской конвенции 1997 года.

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Кроме того, из тайника было изъято:

  • 5 гранатометных выстрелов для РПГ-22;
  • 4 противопехотные осколочные мины МОН-50;
  • противопехотная прыгучая осколочная мина ОЗМ-72;
  • 2 противотанковые мины ТМ-62 общей мощностью практически 14 кг в тротиловом эквиваленте;
  • 6 ручных гранат различных модификаций;
  • 6 гранатометных выстрелов ВОГ;
  • по оперативным данным, тайник был обустроен еще летом 2014 года.

Изъятые боеприпасы были уничтожены пиротехнической службой ГСЧС.

Мины, запрещенные Оттавской конвенцией: СБУ обнаружило схрон боевиков “ЛНР”
Мины, запрещенные Оттавской конвенцией: СБУ обнаружило схрон боевиков “ЛНР”
Мины, запрещенные Оттавской конвенцией: СБУ обнаружило схрон боевиков “ЛНР”
Мины, запрещенные Оттавской конвенцией: СБУ обнаружило схрон боевиков “ЛНР”
Мины, запрещенные Оттавской конвенцией: СБУ обнаружило схрон боевиков “ЛНР” / 2 фотографии

В центре Киева нашли схрон боеприпасов

На прошлой неделе СБУ обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева.

Кто обустроил тайник – неизвестно.

Боеприпасы нашли в одной из дренажно-штольных систем столицы, которая относится к объектам критической инфраструктуры.

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