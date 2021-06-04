В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал боевиков террористической организации “ЛНР”.

Схрон оборудовали на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине поселка Приволье.

В частности, правоохранители обнаружили так называемую мину-лягушку, которая запрещена Оттавской конвенции 1997 года.

Кроме того, из тайника было изъято:

5 гранатометных выстрелов для РПГ-22;

4 противопехотные осколочные мины МОН-50;

противопехотная прыгучая осколочная мина ОЗМ-72;

2 противотанковые мины ТМ-62 общей мощностью практически 14 кг в тротиловом эквиваленте;

6 ручных гранат различных модификаций;

6 гранатометных выстрелов ВОГ;

по оперативным данным, тайник был обустроен еще летом 2014 года.

Изъятые боеприпасы были уничтожены пиротехнической службой ГСЧС.

Мины, запрещенные Оттавской конвенцией: СБУ обнаружило схрон боевиков “ЛНР” / 2 фотографии

В центре Киева нашли схрон боеприпасов

На прошлой неделе СБУ обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева.

Кто обустроил тайник – неизвестно.

Боеприпасы нашли в одной из дренажно-штольных систем столицы, которая относится к объектам критической инфраструктуры.