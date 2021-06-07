Убийство 5-летнего Тлявова: суд оставил подозреваемого под стражей

В понедельник, 7 июня, суд города Переяслав-Хмельницкий продлил на два месяца срок содержания под стражей полицейского Ивана Приходько, обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Соответствующее ходатайство подал прокурор Сергей Самчук, поскольку сегодня заканчивалась предыдущая мера пресечения Приходько.

Предыдущее заседание суда по этому вопросу должно было состояться 2 июня, однако подозреваемый его сорвал, заявив, что не был ознакомлен с ходатайством прокурора, а его адвокат в этот день занят на другом процессе.

По словам Самчука, у правоохранителей есть запись телефонного разговора, в ходе которого бывший сотрудник полиции пытался заставить еще одного подозреваемого Дмитрия Кривошея взять вину за преступление на себя.

Он также добавил, что Приходько, который единственный из четырех фигурантов дела содержится в СИЗО, может оказывать давление и на других обвиняемых – еще одного экс-полицейского Владимира Петровца и его сына.

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова

В июне 2019 года пьяная компания из четверых человек, среди которых было двое полицейских, в состоянии решила пострелять по банкам из боевого оружия.

Они совершили в сторону общественного места, где гулял 5-летний Кирилл Тлявов по меньше мере 10 выстрелов из боевого оружия.

В результате одна из пуль попала малышу в голову, отчего спустя несколько дней он, не приходя в сознание, умер в одной из больниц Киева.