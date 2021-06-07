Вбивство 5-річного Тлявова: суд залишив підозрюваного під вартою

У понеділок, 7 червня, суд міста Переяслав-Хмельницький продовжив на два місяці термін утримання під вартою поліцейського Івана Приходька, якого обвинувачують в убивстві 5-річного Кирила Тлявова.

Відповідне клопотання вніс прокурор Сергій Самчук, оскільки сьогодні закінчувався попередний запобіжний захід Приходька.

Попереднє засідання суду з цього питання повинно було відбутися 2 червня, але підозрюваний його зірвав, заявивши, що не ознайомлений із клопотанням прокурора, а його адвокат у цей день працює на іншому процесі.

За словами Самчука, правоохоронці мають запис телефонної розмови, під час якої колишній співробітник поліції намагався змусити ще одного підозрюваного Дмитра Кривошея взяти провину за злочин на себе.

Він також додав, що Приходько, який єдиний з чотирьох фігурантів справи утримується в СІЗО, може чинити тиск і на інших обвинувачених – ще одного екс-поліцейського Володимира Петровця та його сина.

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова

У червні 2019 року п’яна компанія із чотирьох осіб, серед яких було двоє поліцейських, вирішили постріляти по банках із бойової зброї.

Компанія зробила в сторону громадського місця, де гуляв 5-річний Кирило Тлявов щонайменше 10 пострілів із бойового пістолету.

В результаті одна з куль потрапила малюкові в голову, від чого він через кілька днів помер в одній з лікарень Києва, так і не прийшовши до тями.