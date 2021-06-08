Химикам НААН вручили подозрение в фальсификации алкоголя

Химикам государственного предприятия НААН Украины сообщено о подозрении в изготовлении фальсифицированного алкоголя. Следствием установлено, что трое сотрудников ГП Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений изготавливали спиртные напитки под видом известных брендов.

Подозреваемые изготовили более 5,3 тыс. л алкоголя в период с августа 2020 по февраль 2021 года. Им удалось заработать на этом 1,3 млн грн. Производство проходило в помещениях предприятия НААН и с использованием специального оборудования.

Трое сотрудников получили подозрения по трем статьям 204 УК Украины.

Коррупция в НААН

В мае президенту Национальной академии аграрных наук (НААН) во второй раз вручили подозрение. Как выяснили следствие, Ярослав Гадзало требовал у сотрудника 4 млн грн за обещание не увольнять с должности.

В декабря 2020 года президента НААН также подозревали во взяточничестве.