Хімікам НААН вручили підозру у фальсифікації алкоголю

Хімікам державного підприємства НААН України повідомлено про підозру у виготовленні фальсифікованого алкоголю. Слідством встановлено, що троє співробітників ДП Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук виготовляли спиртні напої під виглядом відомих брендів.

Підозрювані виготовили понад 5,3 тис. л алкоголю у період з серпня 2020 року до лютого 2021 року. Їм вдалося заробити на цьому 1,3 млн грн. Виробництво проходило у приміщеннях підприємства НААН та з використанням спеціального обладнання.

Троє співробітників отримали підозри за трьома статтями ст.204 КК України.

Корупція в НААН

У травні президенту Національної академії аграрних наук (НААН) вдруге вручили підозру. Як з’ясували слідство, Ярослав Гадзало вимагав у співробітника 4 млн грн за обіцянку не звільняти з посади.

У грудні 2020 року президента НААН також підозрювали у хабарництві.