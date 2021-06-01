Начальник одного из отделов Госгеокадастра Харьковской области за взятку в 20 тыс. грн пообещал местному жителю закрыть глаза на самозахват нескольких земельных участков.

Как сообщили в прокуратуре Харьковщины, указанные наделы, которые относятся к землям сельхоз назначения, расположены в селе Марьино Богодуховского района.

Чиновник получил взятку 24 мая и в тот же день правоохранители обнаружили деньги в ходе обыска в его автомобиле, рассказал глава местной прокуратуры Амиль Омаров.

Сотруднику Геокадастра объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Получение чиновником неправомерной выгоды) УК Украины.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности до трех лет.

Прокуратура просит суд отстранить подозреваемого от должности, а также избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Закрыл глаза на самозахват земли: на Харьковщине задержали чиновника Госгеокадастра / 2 фотографии

Задержание руководителей Кончи-Заспы и Голосеевского парка

На прошлой неделе в Киеве арестовали руководителей КП Лесопарковое хозяйство Конча-Заспа и Национального природного парка Голосеевский.

Мужчины были задержаны по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Прокуратура Харькова

Фото: Прокуратура Харькова