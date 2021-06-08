7 июня в одном из сел Херсонской области 9-летний мальчик ранил свою бабушку из пневматической винтовки. Несовершеннолетний пришел к дедушке и бабушке в гости.

В летней кухне он нашел ружье дедушки, начал его осматривать и вдруг нечаянно нажал на курок.

Оказалось, что винтовка была заряженной, и одна пуля попала в бабушку. Женщина получила ранение в мягкую ткань у шеи, поэтому угрозы ее жизни и здоровью нет.

Потерпевшая попросила не проводить расследование. Однако правоохранители привлекут к ответственности родителей мальчика за невыполнение обязанностей по воспитанию. Им грозит штраф от 850 до 1,7 тыс. грн.

Расстрел супругов на Житомирщине

В Житомирской области неизвестный расстрелял семейную пару в их доме. Злоумышленник стрелял в мужчину с женщиной из окна, пока они спали.

От полученных травм владелец дома скончался на месте, а его жену забрали в больницу.