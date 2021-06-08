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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Нашел ружье деда: на Херсонщине 9-летний внук выстрелил бабушке в шею

зброя, дитина, гвинтівка, хлопчик, стрілянина

7 июня в одном из сел Херсонской области 9-летний мальчик ранил свою бабушку из пневматической винтовки. Несовершеннолетний пришел к дедушке и бабушке в гости.

В летней кухне он нашел ружье дедушки, начал его осматривать и вдруг нечаянно нажал на курок.

Оказалось, что винтовка была заряженной, и одна пуля попала в бабушку. Женщина получила ранение в мягкую ткань у шеи, поэтому угрозы ее жизни и здоровью нет.

Потерпевшая попросила не проводить расследование. Однако правоохранители привлекут к ответственности родителей мальчика за невыполнение обязанностей по воспитанию. Им грозит штраф от 850 до 1,7 тыс. грн.

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Фото: Depositphotos

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