7 червня в одному з сіл Херсонської області 9-річний хлопчик поранив свою бабусю з пневматичної гвинтівки. Неповнолітній прийшов до дідуся та бабусі в гості.

У літній кухні він знайшов рушницю дідуся, почав її оглядати та раптом ненавмисне натиснув на курок.

Виявилося, що гвинтівка була зарядженою, і одна куля влучила в бабусю. Жінка отримала поранення у м’яку тканину біля шиї, тому загрози її життю та здоров’ю немає.

Потерпіла попросила не проводити розслідування. Однак правоохоронці притягнуть до відповідальності батьків хлопчика за невиконання обов’язків щодо виховання. Їм загрожує штраф від 850 до 1,7 тис. грн.

Розстріл подружжя на Житомирщині

У Житомирській області невідомий розстріляв сімейну пару у їхньому будинку. Зловмисник стріляв у чоловіка з жінкою з вікна, поки вони спали.

Від отриманих травм власник оселі помер на місці, а його дружину забрали до лікарні.