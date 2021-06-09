Вечером 8 июня в Харькове несовершеннолетнюю девочку убило током. Она в компании друзей 13-14 лет залезла на верх железнодорожного моста.

Когда ребенок коснулась линий электропередач, ее поразило током. После этого она упала с моста, высота которого составляет около 8 м.

На место прибыла бригада скорой, однако девочку не удалось спасти. Трагедия произошла на железнодорожных путях вблизи улицы Конотопской.

Полиция расследует гибель как несчастный случай. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти 13-летней девочки.

Смерть от тока на Житомирщине

В Житомирской области подростка поразило током на железной дороге. Парень полностью обгорел — его хоронили в закрытом гробу.

Полиция квалифицировала трагедию как несчастный случай, однако родные не верят в это. Юноша учился на сварщика, поэтому разбирался в свойствах тока.