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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Харкові підлітки залізли на залізничний міст – дівчинку вбило струмом

залізниця у Харкові

Увечері 8 червня у Харкові неповнолітню дівчинку вбило струмом. Вона у компанії друзів 13-14 років залізла на верх залізничого мосту.

Коли дитина торкнулася ліній електропередач, її уразило струмом. Після цього вона упала з мосту, висота якого становить близько 8 м.

На місце прибула бригада швидкої, однак дівчинку не вдалося врятувати. Трагедія трапилася на залізничних коліях поблизу вулиці Конотопської.

Поліція розслідує загибель як нещасний випадок. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини смерті 13-річної дівчинки.

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Смерть від струму на Житомирщині

У Житомирській області підлітка уразило струмом на залізниці. Хлопець повністю обгорів – його ховали у закритій труні.

Поліція кваліфікувала трагедію як нещасний випадок, однак рідні не вірять у це. Юнак навчався на зварювальника, тому розумівся на властивостях струму.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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