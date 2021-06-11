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Наташа Тарчевська |

Чудом избежали взрыва: в Жмеринке школьники срезали трубу для кислорода Covid-больным

Чудом избежали взрыва: в Жмеринке школьники срезали трубу для кислорода Covid-больным

В Жмеринке Винницкой области подростки срезали и украли трубу из больницы. Она подавала пациентам с Covid-19 кислород в ИВЛ-аппараты.

Момент кражи медной трубы зафиксировали камеры видеонаблюдения системы Безпечне місто.

Несовершеннолетними злоумышленниками оказались двое школьников 13 и 16 лет.

Во время общения с полицией, в присутствии родителей они признались и раскаялись в содеянном.

Похищенный металл они продали, а деньги успели потратить на собственные нужды.

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Школьникам повезло, что в момент снятия медной трубы не происходило прямой подачи кислорода. В противном случае повреждение трубы спровоцировало бы серьезный взрыв.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 185 (Кража) УК Украины, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В полиции отметили, что уголовная ответственность за кражу наступает с 14 лет, поэтому к младшему нарушителю будут приниматься меры воспитательного воздействия.

Вакцинация и мошенничество на Сумщине

В Конотопском районе мошенник обманул и чуть не убил супругов пенсионеров, выдав себя за фельдшера, который делает прививки против коронавируса.

53-летний мужчина пришел домой к пенсионерам, однако вместо вакцины уколол им снотворное.

После того, как супруги уснули, он нагло начал рыться в их вещах, чтобы найти ценные вещи и наличные. Когда мошенник убегал с ограбленным, он решил поджечь веранду дома.

Пенсионеры чудом не успели заснуть и самостоятельно потушили пожар.

Злоумышленника задержали и арестовали: если вина будет доказана, ему грозит от семи до двенадцати лет заключения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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