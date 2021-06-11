Чудом избежали взрыва: в Жмеринке школьники срезали трубу для кислорода Covid-больным

В Жмеринке Винницкой области подростки срезали и украли трубу из больницы. Она подавала пациентам с Covid-19 кислород в ИВЛ-аппараты.
Момент кражи медной трубы зафиксировали камеры видеонаблюдения системы Безпечне місто.
Несовершеннолетними злоумышленниками оказались двое школьников 13 и 16 лет.
Во время общения с полицией, в присутствии родителей они признались и раскаялись в содеянном.
Похищенный металл они продали, а деньги успели потратить на собственные нужды.
Школьникам повезло, что в момент снятия медной трубы не происходило прямой подачи кислорода. В противном случае повреждение трубы спровоцировало бы серьезный взрыв.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 185 (Кража) УК Украины, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В полиции отметили, что уголовная ответственность за кражу наступает с 14 лет, поэтому к младшему нарушителю будут приниматься меры воспитательного воздействия.
Вакцинация и мошенничество на Сумщине
В Конотопском районе мошенник обманул и чуть не убил супругов пенсионеров, выдав себя за фельдшера, который делает прививки против коронавируса.
53-летний мужчина пришел домой к пенсионерам, однако вместо вакцины уколол им снотворное.
После того, как супруги уснули, он нагло начал рыться в их вещах, чтобы найти ценные вещи и наличные. Когда мошенник убегал с ограбленным, он решил поджечь веранду дома.
Пенсионеры чудом не успели заснуть и самостоятельно потушили пожар.
Злоумышленника задержали и арестовали: если вина будет доказана, ему грозит от семи до двенадцати лет заключения.