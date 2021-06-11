Дивом уникли вибуху: в Жмеринці школярі зрізали трубу для кисню Covid-хворим

У Жмеринці Вінницької області підлітки зрізали і викрали трубу з лікарні. Вона подавала пацієнтам з Covid-19 кисень до ШВЛ-апаратів.

Момент крадіжки мідної труби зафіксували камери відеоспостереження системи Безпечне місто.

Неповнолітніми зловмисниками виявилися двоє школярів 13 і 16 років.

Під час спілкування з поліцією, у присутності батьків вони зізналися і покаялися у скоєному.

Викрадений метал вони продали, а гроші встигли витратити на власні потреби.

Школярам пощастило, що в момент зняття мідної труби не відбувалося прямої подачі кисню. В іншому випадку пошкодження труби спровокував би серйозний вибух.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України, санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

У поліції зазначили, що кримінальна відповідальність за крадіжку настає з 14 років, тому до молодшого порушника вживатимуться заходи виховного впливу.

Вакцинація і шахрайство на Сумщині

В Конотопському районі шахрай ошукав і мало не вбив подружжя пенсіонерів, видавши себе за фельдшера, який вакцинує проти коронавірусу.

53-річний чоловік прийшов додому до пенсіонерів, однак замість вакцини вколов їм снодійне.

Після того, як подружжя заснуло, нахабно почав ритися у їхніх речах, аби знайти цінні речі і готівку. Коли шахрай тікав з пограбованим, вирішив підпалити веранду будинку.

Пенсіонери дивом не встигли заснути і самотужки загасили пожежу.

Зловмисника затримали і арештували: якщо вину буде доведено, йому загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення.