Обіцяв вакцинувати: на Сумщині чоловік пограбував і мало не вбив подружжя

У Конотопському районі Сумської області суд помістив під варту 53-річного чоловіка, який під виглядом фельдшера пограбував і намагався вбити подружжя пенсіонерів.

Приводом для цього стала “вакцинація” від коронавірусу, на яку погодилися господарі будинку.

Шахрай прийшов додому до пенсіонерів, однак замість вакцини вколов їм снодійне. Після того, як подружжя заснуло, чоловік нахабно почав ритися у їхніх речах, аби знайти цінні речі і готівку.

– Коли 79-річна жінка отямилась, нападник почав наносити їй удари та вимагати гроші. Не отримавши бажаного, він прихопив із собою мобільний телефон та банківську картку, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Коли шахрай тікав з пограбованим, вирішив підпалити веранду будинку. Таким чином він планував приховати свій злочин.

Пенсіонери вчасно оговталися і самотужки загасили пожежу, після чого викликали поліцію.

53-річного раніше судимого чоловіка вдалося оперативно затримати. У його речах правоохоронці знайшли записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним та шприци.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням до житла) КК України.

За скоєне чоловікові загрожує ув’язнення терміном від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Джерело: Сумська обласна прокуратура