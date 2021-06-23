Затопленные улицы и сорванные крыши: в Польше пронесся мощный ураган
Из-за сильных ливней, града и урагана в Польше улицы ряда городов затопило водой. А сильный ветер сорвал крыши с домов и поломал деревья.
Спасатели вынуждены были выезжать на помощь более 2 тыс. раз. Преимущественно они откачивали воду и убирали поваленные деревья и ветви. В целом из-за штормового фронта, проходившего над Польшей, без света оказались более 23 тыс. человек.
Jezioro obok jeziora #Malta w #Poznań podczas #burza.@MeteoprognozaPL pic.twitter.com/6LWt5MWGBh
— MaNa (@MaNaMarzena) June 22, 2021
Больше всего из-за непогоды пострадал Краков. Здесь из-за сильной бури возникли трудности с городскими коммуникациями. Поскольку пути для общественного транспорта были затоплены, это остановило движение трамваев, а проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.
Kraków po burzy. Ulica Lublańska teraz. #burza #Kraków pic.twitter.com/PPjqJymcS0
— Jakub Zastawniak (@JakubZastawniak) June 22, 2021
Также из-за непогоды пострадало Мазовецкое воеводство. Здесь ветер сорвал крыши с четырех домов и повредил еще 18. Кроме того, сильный ураган пронесся и над Познанью.
В течение нескольких часов город стоял в пробках из-за больших участков, затопленных дождем.
Источник: RMF24
Фото: Kamil Popiela