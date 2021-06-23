Через сильні зливи, град і буревій у Польщі вулиці низки міст затопило водою. А сильний вітер позривав дахи з будинків та поламав дерева.

Рятувальники вимушені були виїжджати на допомогу понад 2 тис. разів. Переважно вони відкачували воду та прибирали повалені дерева і гілки. Загалом через штормовий фронт, що проходив над Польщею, без світла опинилися понад 23 тис. людей.

Чи не найбільше через негоду постраждав Краків. Тут через сильну бурю виникли труднощі з міськими комунікаціями. Оскільки колії для громадського транспорту були затоплені, це зупинило рух трамваїв, а проїзд деякими вулицями заблокували повалені дерева.

Також через негоду постраждало Мазовецьке воєводство. Тут вітер зірвав дахи з чотирьох будинків і пошкодив ще 18. Крім того, сильний буревій пронісся і над Познанню.

Протягом кількох годин місто стояло у заторах через великі ділянки, затоплені дощем.

Джерело: RMF24

Фото: Kamil Popiela