Германия подверглась разрушениям в результате сильных дождей с грозами и шквалами на юго-западе страны.

Так, повреждена крыша Штутгартского оперного театра. Часть медной конструкции упала на площадь. Также разбилась статуя. Водой затоплена боковая сцена. Дождевая вода текла из ламп.

На момент непогоды в помещении находилось 250 зрителей. Никто из них не пострадал.

В Альтенштейге повалило деревья и затопило подвальные помещения. За два часа на ликвидацию непогоды выезжало 150 подразделений.

Между Штутгартом и Ульмом дерево упало на железную дорогу.

Heavy rains and squalls drowned #Stuttgart in #Germany.

Developed Infrastructure is panting amidst of nature reaction.

How many alarms do #PolicyMakers need to understand #ClimateChange?#ClimateCrisis #ClimateEmergency pic.twitter.com/9TcEmLhFMw

— ENVIRONMENTALIST ONJOLO VICTOR (@onjolo_kenya) June 29, 2021