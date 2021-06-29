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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Вода текла из ламп: в Германии ураган сорвал крышу оперного театра

чорна хмара_негода_дощ_гроза_ураган

Германия подверглась разрушениям в результате сильных дождей с грозами и шквалами на юго-западе страны.

Так, повреждена крыша Штутгартского оперного театра. Часть медной конструкции упала на площадь. Также разбилась статуя. Водой затоплена боковая сцена. Дождевая вода текла из ламп.

На момент непогоды в помещении находилось 250 зрителей. Никто из них не пострадал.

В Альтенштейге повалило деревья и затопило подвальные помещения. За два часа на ликвидацию непогоды выезжало 150 подразделений.

Между Штутгартом и Ульмом дерево упало на железную дорогу.

Несколько аварий произошло в Рейнланд-Пфальце.

Из-за сильных дождей в районе автомагистрали Монтабаур на дорогах A3 и A48 произошло семь аварий. Один человек получил серьезные ранения. Три человека – легкие телесные повреждения. Всего в ДТП попало 12 автомобилей.

В районе федеральной трассы 260 между Бад-Эмсом и Кобленцем затоплены участки дороги. На месте работают спецслужбы.

Источник: Welt

Фото: Depositphotos

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