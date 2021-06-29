Германия подверглась разрушениям в результате сильных дождей с грозами и шквалами на юго-западе страны.
Так, повреждена крыша Штутгартского оперного театра. Часть медной конструкции упала на площадь. Также разбилась статуя. Водой затоплена боковая сцена. Дождевая вода текла из ламп.
На момент непогоды в помещении находилось 250 зрителей. Никто из них не пострадал.
В Альтенштейге повалило деревья и затопило подвальные помещения. За два часа на ликвидацию непогоды выезжало 150 подразделений.
Между Штутгартом и Ульмом дерево упало на железную дорогу.
Heavy rains and squalls drowned #Stuttgart in #Germany.
Developed Infrastructure is panting amidst of nature reaction.
How many alarms do #PolicyMakers need to understand #ClimateChange?#ClimateCrisis #ClimateEmergency pic.twitter.com/9TcEmLhFMw
— ENVIRONMENTALIST ONJOLO VICTOR (@onjolo_kenya) June 29, 2021
Heavy rains and squalls drowned #Stuttgart in #Germany.
Developed Infrastructure is panting amidst of nature reaction.
How many alarms do #PolicyMakers need to understand #ClimateChange?#ClimateCrisis #ClimateEmergency pic.twitter.com/9TcEmLhFMw
— ENVIRONMENTALIST ONJOLO VICTOR (@onjolo_kenya) June 29, 2021
Was ist denn in #Stuttgart los pic.twitter.com/MCia8bUBgf
— Pöhler (@legente20) June 28, 2021
Несколько аварий произошло в Рейнланд-Пфальце.
Из-за сильных дождей в районе автомагистрали Монтабаур на дорогах A3 и A48 произошло семь аварий. Один человек получил серьезные ранения. Три человека – легкие телесные повреждения. Всего в ДТП попало 12 автомобилей.
В районе федеральной трассы 260 между Бад-Эмсом и Кобленцем затоплены участки дороги. На месте работают спецслужбы.
Источник: Welt