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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Вода текла з ламп: у Німеччині ураган зірвав дах оперного театру

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Німеччина зазнала руйнувань унаслідок сильних дощів із грозами та шквалами на південному заході країни.

Так, пошкоджено дах Штутгартського оперного театру. Частина мідної конструкції впала на площу. Також розбилася статуя. Водою затоплена бічна сцена. Дощова вода текла з ламп.

На момент негоди в приміщенні перебувало 250 глядачів. Ніхто з них не постраждав.

В Альтенштейзі повалило дерева та затопило підвальні приміщення. За дві години на ліквідацію негоди виїжджало 150 підроздів.

Між Штутгартом та Ульмом дерево впало на залізничну колію.

Кілька аварій сталося в Рейнланд-Пфальці.

Через сильні дощі в районі автомагістралі Монтабаур на дорогах A3 та A48 сталося сім аварій. Одна людина отримала серйозні поранення. Троє людей – легкі тілесні ушкодження. Загалом у ДТП потрапило 12 автомобілів.

У районі федеральної траси 260 між Бад-Емсом та Кобленцом затоплені ділянки дороги. На місці працюють спецслужби.

Джерело: Welt

Фото: Depositphotos

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