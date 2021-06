Німеччина зазнала руйнувань унаслідок сильних дощів із грозами та шквалами на південному заході країни.

Так, пошкоджено дах Штутгартського оперного театру. Частина мідної конструкції впала на площу. Також розбилася статуя. Водою затоплена бічна сцена. Дощова вода текла з ламп.

На момент негоди в приміщенні перебувало 250 глядачів. Ніхто з них не постраждав.

В Альтенштейзі повалило дерева та затопило підвальні приміщення. За дві години на ліквідацію негоди виїжджало 150 підроздів.

Між Штутгартом та Ульмом дерево впало на залізничну колію.

Heavy rains and squalls drowned #Stuttgart in #Germany.

Developed Infrastructure is panting amidst of nature reaction.

How many alarms do #PolicyMakers need to understand #ClimateChange?#ClimateCrisis #ClimateEmergency pic.twitter.com/9TcEmLhFMw

— ENVIRONMENTALIST ONJOLO VICTOR (@onjolo_kenya) June 29, 2021