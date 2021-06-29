Німеччина зазнала руйнувань унаслідок сильних дощів із грозами та шквалами на південному заході країни.

Так, пошкоджено дах Штутгартського оперного театру. Частина мідної конструкції впала на площу. Також розбилася статуя. Водою затоплена бічна сцена. Дощова вода текла з ламп.

На момент негоди в приміщенні перебувало 250 глядачів. Ніхто з них не постраждав.

В Альтенштейзі повалило дерева та затопило підвальні приміщення. За дві години на ліквідацію негоди виїжджало 150 підроздів.

Між Штутгартом та Ульмом дерево впало на залізничну колію.

Heavy rains and squalls drowned #Stuttgart in #Germany.

Developed Infrastructure is panting amidst of nature reaction.

How many alarms do #PolicyMakers need to understand #ClimateChange?#ClimateCrisis #ClimateEmergency pic.twitter.com/9TcEmLhFMw — ENVIRONMENTALIST ONJOLO VICTOR (@onjolo_kenya) June 29, 2021

Heavy rains and squalls drowned #Stuttgart in #Germany.

Developed Infrastructure is panting amidst of nature reaction.

How many alarms do #PolicyMakers need to understand #ClimateChange?#ClimateCrisis #ClimateEmergency pic.twitter.com/9TcEmLhFMw — ENVIRONMENTALIST ONJOLO VICTOR (@onjolo_kenya) June 29, 2021

Кілька аварій сталося в Рейнланд-Пфальці.

Через сильні дощі в районі автомагістралі Монтабаур на дорогах A3 та A48 сталося сім аварій. Одна людина отримала серйозні поранення. Троє людей – легкі тілесні ушкодження. Загалом у ДТП потрапило 12 автомобілів.

У районі федеральної траси 260 між Бад-Емсом та Кобленцом затоплені ділянки дороги. На місці працюють спецслужби.

Джерело: Welt