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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Пограбування банку на Оболоні: 23-річній киянці оголошено підозру

банк полиция киев

23-річній дівчині, яка 20 липня намагалася за допомогою коктейлю Молотова та пістолета пограбувати банк на Оболоні, столична прокуратура повідомила про підозру.

Киянці інкримінують відразу три статті ККУ – ч. 3 ст. 187 (Розбій), ч. 1 ст. 147 (Захоплення заручників) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна).

За цими статтями в сукупності їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі встановили, що напередодні дівчина зайшла у приміщення банку на Автозаводській, кинула підпалену пляшку з рідиною та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почала вимагати гроші у співробітників фінзакладу.

Вони виконали вимоги підозрюваної і передали їй 15 тис. грн.

Отримавши гроші, нападниця взяла у заручники 35-річну жінку, щоб безперешкодно вийти з банку.

Проте на виході її вже чекали працівники приватної охоронної фірми. Під час затримання заручниця не постраждала.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Нацполіція

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