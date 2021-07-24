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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

ДТП с украинцами в Польше: один из пострадавших умер

аварія, ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия в Польше, произошедшего сегодня, погиб один гражданин Украины. Возле города Радомско столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковушка Nissan.

В аварии пострадали семь украинцев, которых направили в местные медицинские учреждения. По состоянию на 16.30 24 июня, в больнице находится четыре человека.

Об этом сообщило посольство Украины в Польше на своей странице в социальной сети Twitter. Двух граждан Украины выписали из медицинского учреждения.

К сожалению, один украинец получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас дело контролирует посольство, ГКУ в Кракове и Департамент консульской службы МИД Украины.

24 июля возле Радомско в Польше произошло ДТП с украинцами. В результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали семь человек.

По данным полиции, ДТП спровоцировала 36-летняя женщина. Тест показал, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

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Фото: Depositphotos

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