Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Польщі, яка сталася сьогодні, загинув один громадянин України. Біля міста Радомсько зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter та легковик Nissan.

В аварії постраждало семеро українців, яких направили у місцеві медичні заклади. Станом на 16.30 24 липня, у лікарні перебуває четверо людей.

Про це повідомило посольство України в Польщі на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. Двох громадян України виписали з медичного закладу.

На жаль, один українець дістав травми, несумісні з життям. Наразі справу контролює посольство, ГКУ у Кракові та Департамент консульської служби МЗС України.

24 липня поблизу Радомсько у Польщі сталася ДТП з українцями. Унаслідок зіткнення мікроавтобуса та легковика постраждало семеро людей.

За даними поліції, ДТП спровокувала 36-річна жінка. Тест показав, що вона перебувала в стані алкогольного сп’яніння за кермом.