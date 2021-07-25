У крові 36-річної жінки, яка перебувала за кермом автомобіля Nissan, виявили 4 проміле алкоголю (понад 2,5 проміле вважається станом сильного алкогольного сп’яніння).

За даними поліції, жінка виїхала на зустрічну смугу дороги, що призвело до зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Transporter.

У салоні Volkswagen перебувало дев’ять осіб, які отримали травми унаслідок ДТП. Серед них семеро українців, чоловіків у віці від 39 до 54 років, та двоє громадян Польщі у віці 39 та 40 років. Всі вони працювали в місцевій будівельній компанії та 24 липня, у день аварії, їхали на підприємство у місті Радомсько.

Поранених доставили на вертольоті у лікарні, стан трьох постраждалих оцінювали як тяжкий. Один 37-річний громадянин України загинув під час операції в медичній установі.

Перевірка показала, що водії мікроавтобуса був тверезим, а у 36-річної мешканки комуни Гідлі, яка була за кермом Nissan, зафіксували 4 проміле алкоголю в крові. За даними поліції, жінці незабаром оголосять підозру в скоєнні ДТП. Їй загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.

24 липня у Польщі сталася ДТП з українцями. Унаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса постраждали всі люди, які перебували в салоні другого транспортного засобу, один громадянин України загинув. Чоловік разом зі своїми колегами прямував на роботу в будівельну компанію.

Джерело: Polsat News