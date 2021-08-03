3 августа в парке Киеве нашли тело Виталия Шишова — главы общественной организации Белорусский дом в Украине. Накануне он вышел из дома на пробежку, после чего домой не вернулся.

Гражданина Беларуси, Виталия Шишова, нашли повешенным на дереве его друзья, предварительно у него был сломан нос.

Факты ICTV собрали главную информацию об исчезновении и смерти Виталия Шишова.

Виталий Шишов — подробности о смерти главы Белорусского дома в Украине

Чем занимался Шишов в Украине и что о нем известно

Валерий Шишов было 26 лет. Он был вынужден переехать из Беларуси в столицу Украины в 2020 году после активного участия в митингах в городе Гомель, прошедших в августе.

Шишов вместе с другими активистами выступал против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Он возглавлял общественную организацию Белорусский дом в Украине. Мужчина организовывал митинги, вместе с единомышленниками помогал белорусам, которые пострадали от режима Лукашенко и переехали в Украину.

Также известно, что он занимался верификацией сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ), которые могли работать в Украине.

Исчезновение Шишова

Об исчезновении Валерия Шишова стало известно 2 августа. Он вышел на пробежку утром, но домой не вернулся и перестал выходить на связь.

Девушка Шишова после того, как он долго не появлялся, позвонила друзьям и полиции. Товарищи белоруса сразу вышли на его поиски в лесной массив, где обычно он тренировался.

Смерть и расследование дела

2 августа поиски Валерия Шишова оказались безрезультатными. Утром, 3 августа, его тело нашли друзья в парке, который расположен неподалеку от места проживания. Он был повешен на дереве.

Полицейские изъяли вещи и мобильный телефон Шишова для экспертизы. Открыто уголовное производство по ч. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Полиция пока рассматривает две версии — суицид и убийство замаскированное под суицид. Правоохранители сообщили, что на теле мужчины есть ссадины на носу, на левом колене и груди содрана кожа, и небольшая рана есть на верхней губе.

Межфракционное объединения Верховной Рады За демократическую Беларусь призвало министра внутренних дел Дениса Монастырского принять участие в расследовании.

В заявлении члены объединения отметили, что недавно представитель бывших белорусских силовиков BYPOL Игорь Макар сообщал, что КГБ начало масштабную операцию по задержанию белорусских оппозиционеров, находящихся за рубежом.

Операция должна была пройти в нескольких странах, где проживают оппозиционеры из Беларуси.

Версии друзей и коллег

Товарищи и коллеги Валерия Шишова отметили, что он в последнее время замечал слежку за собой. Об этих случаях была проинформирована полиция.

Однажды во время прогулки с девушкой к ​​Шишову подошли подозрительные люди и пытались завязать разговор.

— Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Беларуси о всевозможных провокациях до похищения и ликвидации, — говорят в Белорусском доме.

Друг погибшего Юрий Щучко отметил, что у Виталия незадолго до смерти было плохое предчувствие. По его словам, украинские спецслужбы предупреждали их о присутствии КГБ в Украине.

— Сотрудники спецслужб Украины в частных разговорах нас предупреждали о том, что агентура КГБ существует в Украине и она увеличивается, в частности, благодаря потоку беженцев, ведь всех их тоже нельзя контролировать.

Товарищи и коллеги Виталия Шишова уверены, что смерть Шишова — это спланированная акция по устранению главы организации, к которой причастны представители КДБ.

— Это акция запугивания накануне 9 августа — годовщины начала белорусской революции. Мы знали, что в Украине КГБ готовит провокации, но не знали, что дойдет до такого, — заявил Факта ICTV белорусский журналист Денис Стаджи, который сейчас проживает в Украине.

Представители Белорусского дома в Украине организовали акцию памяти на чести Виталия Шишова. Она пройдет 3 августа в 19.00 возле здания Посольства Республики Беларусь в Киеве по адресу улица Коцюбинского, 3.

Мнение экспертов

По мнению политолога Владимира Фесенко в этом деле не стоит делать поспешных выводов, хотя и версия о причастности КГБ Беларуси выглядит достаточно аргументированно.

— Версия, что к этому могут быть причастны белорусские спецслужбы, кажется достаточно аргументированной … Если не дай Бог это проявление такого международного терроризма со стороны спецслужб соседнего государства, тогда это очень досадный факт и это может привести к дальнейшему ухудшению отношений. Но пока это лишь предположение.

Эксперт добавил, что украинские спецслужбы, в частности СБУ должны разработать специальный протокол, как действовать в таких ситуациях и как их расследовать. Если же версия о вине спецслужб Беларуси подтвердится, нужно обеспечить охраной ведущих белорусских оппозиционеров и постоянно с ними контактировать.

Фесенко уверен, что полностью помешать работе спецслужб иностранных государств невозможно, ведь убийства оппозиционеров происходили и в таких странах как Великобритания и Германия.

Политический эксперт Алексей Якубин также считает, что заявления по делу нужно делать только после проведения расследования.

— Здесь не стоит делать громких заявлений, которые могли бы ухудшить и так очень сложные отношения с Беларусью… Глобально от этого выиграет действующее руководство Беларуси, которое в таком ракурсе будет транслировать мнение — мы вас можем достать везде.

По мнению Якубина, на одной лишь версии убийства белорусскими спецслужбами останавливаться на стоит. Нужно также проверить возможность самоубийства, а также проследить его связи и деловые контакты.

Фото: Виталий Шишов