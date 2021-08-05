Ждал покушения: установлена личность убийцы мужчины в Одессе

Мужчину посреди дня в Одессе застрелил гражданин Грузии по имени Ельмураз Мамедов.

Соответствующую информацию в ходе расследования выяснила Национальная полиция Украины.

По словам руководителя управления полиции в Одесской области Олега Беха, убийца прибыл из Варшавы 26 июля и снял жилье рядом со своей жертвой. Спустя два дня он купил Мерседес Е220 серебристого цвета на болгарских номерах.

Машина использовалась во время нападения, после чего киллер и его сообщник бросили авто и сбежали пешком.

В транспортном средстве полиция нашла пистолет-пулемет. А на месте преступления были изъяты 13 гильз от него. По словам правоохранителей, убитый тоже имел при себе пистолет, поскольку ждал, что на него будет совершено покушение.

Об угрозах Лачин Мамедов – гражданин Азербайджана – рассказал своей жене три недели назад. Полиция выяснила, что мужчина арендовал квартиру и ни с кем не вступал в конфликт. Киллер и его жертва, как выяснили следователи, не были родственниками, несмотря на то, что являются однофамильцами.

Предполагается, что убитый имел связи в криминальном мире. По версии следствия, его устранение кто-то заказал на фоне конфликта с гражданином Грузии, которого разыскивают правоохранительные органы. Граждан предупредили быть бдительными, поскольку подозреваемый может быть опасен.

Между тем, полиции удалось задержать сообщника киллера, который снимал для него квартиру. Оба подозреваемых фигурируют в уголовном деле, связанном с вымогательством.

Напомним, Мамедов был жестоко убит в Одессе 3 августа. Он получил несколько огнестрельных ранений в спину и плечо.

До прибытия медиков на место происшествия соседи пытались оказать пострадавшему первую помощь, однако он скончался, не доехав до больницы.

Полиция начала производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.